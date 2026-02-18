‘Bella ciao’ in piazza e uno striscione a testa in giù | il ' benvenuto' di Orta Nova a Mussolini

A Orta Nova, i cittadini protestano contro Mussolini, che tiene una presentazione del suo libro in piazza Pietro Nenni. La causa è il suo passato e le sue idee, che molti giudicano inaccettabili. La protesta si manifesta con il canto di ‘Bella ciao’, un inno della Resistenza, e uno striscione appeso a testa in giù. La scena si svolge davanti all’aula consiliare, creando un forte contrasto tra le parole di Mussolini e le voci di chi si oppone. La tensione resta alta mentre il pubblico assiste alla manifestazione.

Suona ‘Bella ciao’, un classico, in piazza Pietro Nenni a Orta Nova, mentre nell’aula consiliare Caio Giulio Cesare Mussolini presenta il suo libro. L’arrivo del pronipote di Benito Mussolini è stato anticipato dalle polemiche scatenate dall’autorizzazione all’utilizzo dei locali del Municipio concessa dal sindaco del centrosinistra Domenico Di Vito. ‘Benvenuto, Caio!’, ma a testa in giù, è lo striscione apparso in città, - e poi sparito, a quanto pare -, che non è sfuggito ai militanti meloniani, promotori dell’iniziativa. A occhio e croce, i manifestanti in presidio davanti al Municipio di Orta Nova in ordine sparso hanno superato i partecipanti alla presentazione, nell’ordine delle decine di persone.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Libro su Mussolini in Comune, polemiche e striscioni a Orta Nova. il sindaco: "Regolare richiesta"A Orta Nova, il sindaco ha autorizzato la presentazione di un libro su Mussolini, causando proteste e striscioni di alcuni cittadini.

