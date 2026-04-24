25 aprile Forza Nuova rilancia sul convegno a Predappio | Ci sarà

Il 25 aprile, un'organizzazione di estrema destra ha annunciato che terrà un convegno a Predappio, nonostante il divieto imposto dalla prefettura. Quest'ultima aveva bloccato l'evento a causa dello stato dell'area prevista come sede. La decisione di procedere con l'iniziativa è stata comunicata dall'organizzazione, che ha confermato la presenza del convegno nel luogo previsto. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità locali e delle forze dell'ordine.

La prefettura di Forlì-Cesena ha vietato il convegno organizzato da Forza Nuova a Predappio il 25 aprile, giorno in cui tutta l'Italia festeggerà l'81esimo anniversario della Liberazione. L'area adibita alle attività del movimento di estrema destra, fanno sapere, verserebbe "in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità". Ma la formazione di ultra destra rilancia e conferma l’appuntamento, come scrive La Repubblica: "Per noi non cambia nulla, l’iniziativa programmata si svolgerà nel luogo stabilito all’ora stabilita". Una conferma arrivata contemporaneamente a quella del segretario Roberto Fiore: “Vogliono impedire con scuse risibili un dibattito interessante, ma noi ci saremo comunque".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - 25 aprile, Forza Nuova rilancia sul convegno a Predappio: "Ci sarà” Notizie correlate 25 aprile, bloccato il convegno di Forza Nuova a Predappio: "Seri rischi per la salute pubblica"Il 25 aprile, giorno in cui tutta l'Italia festeggerà l'81esimo anniversario della Liberazione, a Predappio non si terrà il convegno organizzato da... La Prefettura vieta in convegno sulla “fine dell’antifascismo” organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a PredappioForza Nuova organizza il convegno “La fine dell’antifascismo” a Predappio per il 25 aprile alla presenza del segretario Roberto Fiore, ma la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile a Predappio, Forza Nuova annuncia la fine dell’antifascismo; Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismo; Niente raduno all’ex Caproni: bloccato l’evento di Forza Nuova del 25 Aprile; La Prefettura vieta in convegno sulla fine dell’antifascismo organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a Predappio. 25 aprile a Predappio, la Prefettura vieta il convegno di Forza Nuova La fine dell’anti-fascismoIl giorno dopo, sempre a Predappio, come ogni anno si svolge il corteo dei nostalgici che commemora la morte di Mussolini ... blitzquotidiano.it Predappio, vietata la manifestazione di Forza Nuova del 25 aprileOrdinanza urgente del Sindaco dopo il vertice in Prefettura: l'area dell'ex stabilimento L'Arte è stata dichiarata inagibile e pericolosa ... forli24ore.it 25 aprile, salta il convegno di Forza Nuova a Predappio: il sindaco dichiara inagibile la location e la Prefettura vieta l'evento - facebook.com facebook Forza Nuova rilancia: “Il convegno a Predappio il 25 aprile ci sarà, stessa ora stesso luogo” x.com