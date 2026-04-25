A Aprilia un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo una sparatoria avvenuta durante una rissa legata a questioni di debiti. Secondo le fonti, l'uomo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno arrestato il sospetto e avviato le indagini sul caso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente.

? Cosa sapere Arrestato a Aprilia un quarantottenne per tentato omicidio dopo una sparatoria per debiti.. Il sospettato è in carcere a Latina e viene indagato per possesso di munizioni.. Un quarantottenne di Aprilia è stato arrestato giovedì pomeriggio dai Carabinieri dopo un violento scontro armato che ha lasciato uno straniero con ferite da arma da fuoco al torace e all’addome, portando l’indagato alla Casa circondariale di Latina. La vicenda ha avuto inizio nella notte tra mercoledì e giovedì, quando le forze dell’ordine del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia sono state allertate per un uomo ricoverato d’urgenza presso la struttura sanitaria di Pomezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro per debiti ad Aprilia: spari e arresto dopo la rissa

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