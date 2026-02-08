Spari nella notte ad Aprilia Trovati quattro proiettili

Spari nella notte ad Aprilia, intorno alle 00:10. I carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione al 112. Sul posto hanno trovato quattro proiettili, ma ancora nessuna traccia dell’autore o di eventuali feriti. La zona è stata messa sotto controllo mentre le indagini continuano.

Proiettili esplosi nella notte ad Aprilia. Quando era da poco passata la mezzanotte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del locale reparto territoriale hanno ricevuto una segnalazione pervenuta al 112. Sono intervenuti in via Rossetti, dove poco prima erano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. I proiettili hanno raggiunto tre auto parcheggiate sulla via pubblica: al momento dei fatti, fortunatamente, non vi erano persone all'interno delle auto. Non si registrano, dunque, feriti. Sul posto è stato eseguito un accurato sopralluogo tecnico da parte dei carabinieri che hanno rinvenuto 4 bossoli che sono stati sottoposti a sequestro.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Nella notte ad Aprilia, un grave incidente si è verificato alle porte di Campoverde, coinvolgendo un fuoristrada.

Ancora spari nella notte ad Aprilia. Intorno alle 00:05, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia son

