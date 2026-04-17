Spari ad Aprilia scatta un piano di controlli straordinari

Nella notte di mercoledì, ad Aprilia, si sono verificati due episodi distinti di spari in diverse aree della città. In risposta a questa escalation, le forze dell’ordine hanno avviato un servizio di controlli straordinari sul territorio per vigilare sulla situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. Gli interventi sono stati programmati per monitorare meglio le zone coinvolte e prevenire ulteriori incidenti.

Dopo la nuova escalation criminale ad Aprilia, dove nella notte di mercoledì sono stati esplosi colpi di arma da fuoco in due diverse zone della città, si è acceso di nuovo l'allarme legato alla sicurezza ed è scattato un servizio straordinario di controllo sul territorio. Di fronte a una.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spari nella notte ad Aprilia. Trovati quattro proiettili Spari ad Aprilia, le prime ipotesi investigative: un unico bersaglioPotrebbe esserci un unico obiettivo dietro i due attentati consumati nella notte di mercoledì ad Aprilia in due diverse zone della città. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Spari ad Aprilia, scatta un piano di controlli straordinari; Le notizie più importanti di oggi 16 aprile 2026 a Latina e in provincia. Torna l'incubo degli spari ad ApriliaTorna all’incubo degli spari ad Aprilia. I carabinieri del reparto territoriale di via Tiberio sono intervenuti questa mattina, mercoledì 15 aprile, in via Lussemburgo, a pochi metri dall’ufficio post ... latinaoggi.eu Spari ad Aprilia: due attentati, un solo obiettivoA collegare i due episodi: il calibro dell’arma e la parentela tra gestori dell’attività e un residente della zona 167 ... latinaoggi.eu Messina, far west tra Tangenziale e centro città: spari in auto e fuga rocambolesca. Arrestato un uomo https://gazzettadelsud.it/p=2197414 - facebook.com facebook