Scontro moto-auto a Vernasca grave un 55enne

A Vernasca, lungo la strada provinciale 4 per Bardi, un incidente tra moto e auto ha coinvolto un uomo di 55 anni di Parola, nel parmense. L'impatto è avvenuto nella zona di Ranca e ha causato gravi conseguenze per il motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l'uomo in condizioni serie in ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

In località Ranca di Vernasca, lungo la strada provinciale 4 per Bardi, un 55enne di Parola (Fontanellato, nel parmense) in moto ha impattato violentemente contro un’auto. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’auto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Incidente a Roma nord: si scontrano due auto e una moto, grave un 55enneÈ grave in ospedale un motociclista rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella zona de La Storta, a Roma nord. Scontro auto-moto a Carraia, grave ventottenneCapannori (Lucca), 17 febbraio 2026 – Grave incidente intorno alle 7,20 in via di Tiglio a Carraia, nel comune di Capannori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro moto-Auto a Pergine, due persone in ospedale; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Aosta, scontro auto-moto in centro: un centauro 61enne in rianimazione; Violento scontro moto-auto sulla statale (FOTO), in azione i vigili del fuoco i soccorsi: centauro trasportato in ospedale. Scontro tra auto e moto a Bobbio, centauro ferito soccorsoIncidente nel pomeriggio del 25 aprile lungo la Statale 45 a Bobbio, dove si sono scontrate per ragioni in via di accertamento una moto e una vettura. Il ... piacenzasera.it Scontro auto-moto: muore l'uomo alla guida del mezzo a due ruoteUno schianto violentissimo poco fa sulla Casilina tra un'auto e una moto. Poi la corsa disperata per cercare di soccorrere i feriti: una donna al volante della vettura e un cinquantenne della città ma ... ciociariaoggi.it Scontro tra auto e moto in viale Diaz: un ferito trasportato a Torrette con l'eliambulanza - facebook.com facebook