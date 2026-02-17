Scontro auto-moto a Carraia grave ventottenne

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Carraia, quando un'auto e una moto si sono scontrate in via di Tiglio alle prime luci dell’alba. La causa sembra essere stata una manovra azzardata del motociclista, che ha tentato di sorpassare in un tratto dove la visibilità era limitata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ventottenne coinvolto in condizioni critiche all’ospedale di Lucca. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Capannori (Lucca), 17 febbraio 2026 – Grave incidente intorno alle 7,20 in via di Tiglio a Carraia, nel comune di Capannori. In uno scontro auto-moto ha avuto la peggio il centauro, un lucchese di 28 anni. Il motociclista è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello per un politrauma. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Verde di Guamo e l'automedica di Lucca.