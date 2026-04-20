Incidente a Roma nord | si scontrano due auto e una moto grave un 55enne

Un incidente stradale si è verificato nella zona de La Storta, a Roma nord, coinvolgendo due auto e una moto. Un motociclista di 55 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

È grave in ospedale un motociclista rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella zona de La Storta, a Roma nord. L'uomo, un 55enne, è rimasto coinvolto in una carambola che ha coinvolto la sua moto e due auto. Ferita anche una automobilista.Incidente sulla.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Pauroso incidente, due auto si scontrano ed una finisce in un uliveto (foto)Momenti di apprensione questa mattina nella zona di San Lucio, a Boville Ernica in provincia di Frosinone. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, morto un 26enne; Momenti di paura a Roma nord per il crollo di un albero e un incidente: soccorsi e traffico paralizzato; Incidente A1 oggi: 8 km di coda tra Caserta e Capua per camion di traverso; Ha un incidente in moto e precipita per 8 metri in una scarpata a Marcellina: soccorso centauro. Scontro d’auto a Roma nord: due feriti nel frontale a ridosso del cimitero. Un elisoccorso in gravi condizioniUn grave incidente d’auto ha scosso il quadrante di Prima Porta, intorno alle 14:00 di oggi, lunedì 20 aprile, Lo scontro frontale è avvenuto nei pressi del Cimitero Flaminio, e ha richiesto l’interve ... msn.com A1, incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma: 8 km di coda, consigli per gli automobilistiIncidente sulla A1 Milano-Napoli verso Roma tra Colleferro e Valmontone: 8 km di coda, un’auto ribaltata e uscita consigliata a Colleferro. ilquotidianodellazio.it Incidente a Pontecorvo, alle porte di Benevento. Coinvolte tre auto, una Renault, una Fiat e una Lancia. Il bilancio è di tre feriti. La persona che sembrerebbe in condizioni serie è una ragazza che viaggiava a bordo della Panda ricoverata in codice rosso al Sa facebook La maglia, gli ex compagni: la Juve ricorda Manninger il portiere morto in un incidente d’auto x.com