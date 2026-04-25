Scontri a Napoli durante il corteo anti-immigrazione | tensione e violenze contro la polizia

A Napoli si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante un corteo contro l’immigrazione. La protesta si è trasformata in momenti di tensione, con alcuni partecipanti che hanno lanciato oggetti contro la polizia e si sono verificati momenti di violenza. La situazione ha causato disagi alla circolazione e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per contenere gli scontri.

"> Manifestazione di protesta a Napoli: tensioni e mobilità in crisi. Un grande corteo ha paralizzato l’area Nord di Napoli, con manifestanti che hanno espresso il loro dissenso contro un convegno sulla legge di “remigrazione”. Durante la manifestazione, si sono registrati momenti di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine, culminati in lanci di gavettoni. La situazione ha avuto un impatto significativo sulla viabilità cittadina e ha complicato i collegamenti con l’aeroporto di Capodichino. La protesta, partita da piazza Carlo III, mirava a raggiungere il Millennium Gold Hotel, dove si teneva la presentazione della legge promossa dal comitato “Remigrazione e Riconquista”.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Scontri a Napoli durante il corteo anti-immigrazione: tensione e violenze contro la polizia. Scontri per Como-Bologna prima della partita: interviene la polizia per dividere i tifosi Notizie correlate Milano, tensione tra antagonisti e polizia durante il corteo contro la manifestazione della Lega | Il videoTensioni a Milano tra antagonisti e forze dell’ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla... Napoli, tensione al corteo contro l'ininziativa sulla remigrazione: getti d'acqua contro la poliziaBloccato dagli agenti in assetto antisommossa il corteo di protesta partito da piazza Carlo III a Napoli per raggiungere l’area del convegno promosso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Scontri con gli anarchici, la premier: non arretriamo. L’allerta dei sindacati; Cisgiordania, scontri durante il funerale di due palestinesi; Udine all’Assemblea Nazionale di ANCI Giovani a Napoli. Scontri a Napoli: attivisti tentano di assaltare il vertice sulla remigrazioneTensione nei pressi dell'aeroporto di Capodichino: cinquanta manifestanti respinti dalla polizia in assetto antisommossa. Il traffico va in tilt mentre i movimenti di protesta contestano l'iniziativa ... rainews.it Scontri durante Avellino-Napoli del 2003: ultrà azzurro affidato ai servizi socialiIl tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale per Luciano Treglia, ultrà del Napoli e storico leader della curva A, che nel maggio dello ... ilmattino.it Tv7 Tg. . SCONTRI A PADOVA, DASPO PER QUATTRO DEL PEDRO - Aggressione ai carabinieri: sette provvedimenti, coinvolti attivisti del centro sociale - facebook.com facebook #Sinner e #Alcaraz, scontri diretti aggiornati: il dato dopo la finale di Montecarlo x.com