Milano tensione tra antagonisti e polizia durante il corteo contro la manifestazione della Lega | Il video

A Milano si sono verificati scontri tra antagonisti e forze dell’ordine durante un corteo organizzato dai centri sociali. La manifestazione si è svolta in piazza Duomo, in risposta a un raduno di esponenti patrioti europei promosso dalla Lega. Le tensioni si sono accentuate mentre le forze dell’ordine cercavano di gestire la situazione, con i partecipanti che hanno cercato di esprimere il proprio dissenso.

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