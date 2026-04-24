Napoli tensione al corteo contro l' ininziativa sulla remigrazione | getti d' acqua contro la polizia

A Napoli, un corteo di protesta è stato bloccato dagli agenti in tenuta antisommossa mentre si dirigeva verso un convegno dedicato alla remigrazione, partito da piazza Carlo III. Durante la manifestazione, sono stati lanciati getti d'acqua contro le forze dell'ordine. La polizia ha fermato i partecipanti prima che raggiungessero il luogo dell'iniziativa. La situazione si è protratta con momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine.

Bloccato dagli agenti in assetto antisommossa il corteo di protesta partito da piazza Carlo III a Napoli per raggiungere l’area del convegno promosso dal comitato “Remigrazione e Riconquista” in viale Maddalena. Momenti di tensione con le forze dell’ordine contro le quali i manifestanti hanno usato pistole e fucili ad acqua. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, tensione al corteo contro l'ininziativa sulla remigrazione: getti d'acqua contro la polizia Notizie correlate Corteo contro la "remigrazione", pistole ad acqua contro la polizia: tensioni a Napoli | VIDEOÈ finito con spari d'acqua il corteo degli antifascisti che per alcune ore ha paralizzato la città di Napoli. Corteo contro il convegno sulla "remigrazione", protesta a Capodichino: strade chiuse e tensioneÈ partito da piazza Carlo III il corteo di protesta contro il convegno sulla “remigrazione”, questo invece in programma all’Millennium Gold Hotel, a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano, tensione tra antagonisti e polizia durante il corteo contro la manifestazione della Lega | Il video; Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischio; Remigrazione. Ricci, Cgil Napoli Campania: Proposta di legge sovranista e razzista; Corteo contro l'incontro sulla remigrazione: si annuncia tensione in città alla vigilia del 25 aprile. Napoli, tensione al corteo contro l'ininziativa sulla remigrazione: getti d'acqua contro la polizia(LaPresse) Bloccato dagli agenti in assetto antisommossa il corteo di protesta partito da piazza Carlo III a Napoli per raggiungere l'area ... stream24.ilsole24ore.com Napoli, tensioni al corteo contro la remigrazione, gavettoni e fucili ad acqua contro la poliziaPartita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino ... fanpage.it È un Napoli stratosferico quello visto questa sera contro la Cremonese Tutti gli azzurri sono stati più che sufficienti, con McTominay, De Bruyne e soprattutto Alisson Santos sugli scudi, così come un ottimo Hojlund Siete d'accordo con i nostri voti D - facebook.com facebook Il Napoli ci mette l'anima e manda in frantumi la Cremonese: 4-0. Scudetto rinviato per l'Inter e Conte ridà il sorriso al Maradona. #NapoliCremonese x.com