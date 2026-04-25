Schlein sfida la destra a Chieti | il gran finale al Campus Dromedian
Sabato 2 maggio alle 10, la leader di un partito politico si recherà al Campus Dromedian di Chieti per un evento pubblico. La manifestazione è finalizzata a sostenere la candidatura di un candidato alle prossime elezioni amministrative. La presenza della figura politica si inserisce in un contesto di confronto con la destra, con un focus sul ruolo del candidato sostenuto. L’evento è stato annunciato come un momento di confronto diretto con il pubblico locale.
? Cosa sapere Schlein si reca al Campus Dromedian di Chieti sabato 2 maggio alle ore 10.. L'evento sostiene la candidatura di Giovanni Legnini per le prossime elezioni amministrative.. Il campus Dromedian di via Piaggio accoglierà Schlein sabato 2 maggio alle ore 10 per il gran finale del Congresso delle idee, un evento cruciale per il sostegno a Legnini a Chieti. La segretaria nazionale del Partito Democratico torna in territorio abruzzese per chiudere un ciclo di incontri volto a consolidare la lista che punta alla guida della città. L’appuntamento, fissato nel cuore della zona industriale, rappresenta il culmine di una mobilitazione che ha toccato i territori della regione negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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