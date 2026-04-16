Schlein a Bergamo | sfida il declino delle aree interne e la destra

Il 16 aprile si è svolta a Bergamo un’assemblea della lega Autonomie Locali Italiane presso la Camera di Commercio, con la partecipazione di Elly Schlein. Durante l’evento, la politica ha presentato un intervento in cui ha affrontato il tema del rafforzamento delle aree interne e della protezione delle categorie sociali più vulnerabili. La sua presenza ha attirato l’attenzione sulla questione del ruolo delle istituzioni nella tutela territoriale.

Durante l’Assemblea nazionale della lega Autonomie Locali Italiane, tenutasi giovedì 16 aprile presso la Camera di Commercio di Bergamo, Elly Schlein ha delineato una visione politica incentrata sulla tutela dei territori e sulla difesa delle fasce sociali più fragili. La segretaria del Partito Democratico è intervenuta nella Sala Sestini dopo aver seguito i lavori dedicati alle strategie per le zone interne, condividendo il palco con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. Dalle valli alla città: la sfida della crescita nelle aree interne. Il dibattito ha avuto inizio con il contributo di Filippo Servalli, sindaco di Gandino, che ha voluto ribaltare la narrazione sul declino delle zone montane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein a Bergamo: sfida il declino delle aree interne e la destra Notizie correlate Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italianeL'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha lanciato una petizione su Change. Parco Partenio, la sfida delle aree interne contro lo spopolamentoIl presidente Francesco Iovino, insieme ai collaboratori che lo affiancano da anni, lancia la sfida e apre un confronto tra le varie forze in campo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: I 4 nodi della guerra (e la sfida Meloni-Schlein); Schlein vede il 2027: Toccherà a noi. Conte: il leader non lo sceglie la premier. La segretaria del Pd Schlein a Bergamo: La destra fa paura, dobbiamo offrire protezione e curaLa segretaria del Pd Elly Schlein a Bergamo per l'Assemblea nazionale della lega Autonomie Locali Italiane nella sala Sestini ... bergamonews.it Schlein si vede già al governo e sfida Meloni in aula: Volete tornare all'opposizione, vi accontenteremoLa segretaria del Pd in aula dopo l'informativa della premier: Che occasione storica ha sprecato di cambiare questo Paese. Toccherà a noi. Anche Conte è sicuro: Pronti per la sfida progressista, la ... today.it Seduta in prima fila, Elly Schlein rilegge i suoi appunti e annota qualcosa con una stilografica. Prima di salire sul palco della Sala Sestini, la segretaria nazionale del Partito Democratico ascolta con attenzione gli ultimi interventi del tavolo di lavoro “Una nuova facebook “Le opposizioni sono entrate in una fase nuova: il Pd di Elly Schlein è protagonista e c’è la disponibilità del M5S a sentirsi parte di una sfida comune. Oggi tutte le opposizioni scommettono su un destino comune”. Lo ha detto Nicola Zingaretti (Pd) parlando di x.com