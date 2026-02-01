Questa sera si decide il vincitore del Main Event del PokerStars Open, con 15 giocatori ancora in corsa. Tra loro, Giorgio Favotto ha preso il comando, puntando a conquistare i 250.000 euro di prima moneta. La tensione sale mentre i partecipanti si sfidano per l’ultimo traguardo in un tavolo finale che promette emozioni fino all’ultimo turno.

Al Main Event del PokerStars Open sono rimasti in 15. Si lotta per una prima moneta da 250.000 euro. A guidare la classifica c'è Giorgio Favotto. Il player milanese continua a fare risultato a Campione. L'Italia ha ancora in corsa ben 11 elementi. La diretta dell'ultimo giorno è in streaming su Gazzetta La mano che sta spostando gli equilibri è arrivata sotto gli occhi del grande pubblico. Uno dei più classici scontri tra premium hands che ha fatto volare Giorgio Favotto in testa alla classifica. La strada però è ancora lunga. Il final day del PokerStars Open è in diretta sul nostro sito Un francese, due svizzeri e un indiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gran finale al PokerStars Open: Favotto in testa. Segui la diretta del tavolo finale

Approfondimenti su PokerStars Open

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su PokerStars Open

