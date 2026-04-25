Il giorno successivo alle celebrazioni per la Festa della Liberazione, la leader di un partito politico ha deciso di fare una visita a sorpresa a Casa Cervi, nel reggiano. La visita si è svolta in modo discreto e senza annunci ufficiali, rispettando un momento di riflessione sulla storia e sulla memoria. La scelta di recarsi nel luogo è stata comunicata successivamente attraverso i canali ufficiali del partito.

? Cosa sapere Schlein visita Casa Cervi nel reggiano dopo le celebrazioni per la Festa della Liberazione.. La segretaria Pd predilige il contatto diretto con militanti e testimoni della memoria storica.. Verso le 16.30 di oggi, la segretaria del Pd è approdata a Casa Cervi nel reggiano per un incontro improvviso dopo la partecipazione alle celebrazioni per la Festa della Liberazione a Sant’Anna di Stazzema. Schlein ha scelto di evitare il palco ufficiale durante l’evento lucchese per dedicare tempo alla dimensione umana e territoriale. Una volta giunta nella struttura emiliana, la leader ha preferito il contatto diretto con i militanti dem e i volontari, fermandosi per scambiarsi foto e selfie con la folla presente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein sceglie la memoria: visita a sorpresa a Casa Cervi

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