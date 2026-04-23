L' allarme per Casa Cervi Fossoli e Marzabotto | La Regione pronta a intervenire

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato la disponibilità di interventi per i luoghi simbolo della Resistenza, tra cui Casa Cervi, Fossoli e Marzabotto, in risposta alla riduzione dei fondi da parte del Governo. La decisione governativa ha suscitato reazioni ufficiali da parte delle istituzioni regionali, che hanno espresso la volontà di intervenire per garantire la tutela di questi siti storici. La comunicazione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale della Regione.

La Regione Emilia-Romagna alza la voce contro la decisione del Governo di ridurre i finanziamenti destinati ai luoghi simbolo della lotta al nazifascismo. Il grido d'allarme arriva direttamente dal presidente Michele de Pascale e dall’assessora alla Cultura Gessica Allegni, che denunciano una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Cia e Confagricoltura rilanciano l’allarme sui cervi: "Danni oltre il 60% alle colture e più incidenti. Bisogna intervenire"Le due associazioni parlano di "situazione fuori controllo" e di grandi rischi anche per l’enoturismo, puntando il dito verso la manovra da 5,2... Dopo 'Sant'Andrea' riflettori sui faraglioni di Mattinata, il sindaco rassicura: "Regione pronta a intervenire per la loro tutela"Il sindaco spegne gli allarmismi sul presunto rischio crollo dei faraglioni di Baia delle Zagare: “Fenomeni naturali sotto controllo, pronti a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'allarme per Casa Cervi, Fossoli e Marzabotto: La Regione pronta a intervenire; Cervi sulla SS47, continuano gli incidenti, ferito un automobilista. Cresce l’allarme dei cittadini. Beretta: Nell'immediato non sono previsti interventi. Massima prudenza; Gatto resta intrappolato nel vano motore dell'auto, la conducente sente i miagolii e lancia l'allarme: i vigili del fuoco salvano il...; Rieti, tir si incastra per l'altezza sotto il ponte: nessun ferito, circolazione in tilt. Casa Cervi celebra la Banda. Acquisite due opere d’arte‘Casa Cervi: l’arte, la storia e la memoria’: con questa iniziativa l’istituto Cervi, domani, celebra l’82esimo anniversario dell’arresto della ‘Banda Cervi‘, ampliando il patrimonio artistico con 2 ... ilrestodelcarlino.it Casa Cervi, Vasco Errani il nuovo presidente. Il testimone passato da Albertina SolianiCambio della guardia alla presidenza dell'istituto Cervi di Gattatico (Reggio Emilia). Albertina Soliani, che lo ha guidato per 10 anni cede il testimone all'ex presidente della regione Vasco Errani. ... bologna.repubblica.it Il Ministero della Cultura ha ridotto i fondi da 2,5 milioni a 1,8 milioni di euro per Casa Cervi, Marzabotto, Fossoli, Sant'Anna di Stazzema e la Risiera di San Sabba a Trieste. Interrogazione parlamentare del Pd - facebook.com facebook