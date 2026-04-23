Il governo ha annunciato tagli ai finanziamenti per alcuni luoghi della memoria storica, tra cui Errani e Casa Cervi. Le due istituzioni hanno espresso contrarietà, definendo questa decisione un errore. Secondo loro, si tratta di elementi che rappresentano l’identità del Paese e il suo passato. La discussione riguarda l’importanza di tutelare i luoghi che conservano e trasmettono la memoria collettiva.

Reggio Emilia. 23 aprile 2026 – “Stiamo parlando di memoria, un aspetto fondamentale dell’identità di questo Paese. Non considerarlo è sbagliato”. Il presidente dell’Istituto Cervi, Vasco Errani critica i tagli del Governo sui finanziamenti ai cinque luoghi simbolo della Resistenza riconosciuti a livello nazionale (Cervi, Marzabotto, Fossoli, Sant’Anna di Stazzema e Risiera di San Sabba), che passano complessivamente da circa 2,5 milioni a 1,8 milioni di euro nel triennio. Per l’Istituto di Gattatico si parla di 63 mila euro. Errani sottolinea che “non si tratta solo di una questione economica, ma di un errore di metodo e di merito, anche per la tempistica: la comunicazione del 30 marzo è arrivata in modo burocratico, come se gli istituti non avessero programmazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tagli ai luoghi della Memoria, Errani e Casa Cervi dicono no: “Il Governo fa un errore, siamo l’identità d’Italia”

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Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna e ora presidente di Casa Cervi, ha ragione. Non possiamo avere elogi al nazismo a Reggio Emilia, neanche se uno si chiama Kanye West. L'area del campovolo è data in gestione agli organizzator - facebook.com facebook