Presentazione libro Mussolini l’ANPI Campania attacca | Fascismo non è un’opinione ma un reato

L’ANPI Campania si scaglia contro la presentazione del libro di un pronipote di Mussolini, accusando il fascismo di essere un reato, non un’idea. La protesta nasce dopo che il volume è stato mostrato in vari luoghi pubblici della regione, suscitando molte critiche. La scelta di organizzare l’evento ha sollevato un acceso dibattito tra chi considera il fascismo un’eredità da condannare e chi invece difende il diritto di discutere di quegli anni storici. La presenza del pronipote del Duce ha attirato l’attenzione dei media e ha acceso le polemiche sui social network.

Tempo di lettura: 3 minuti Una presa di posizione netta, senza sfumature, quella del coordinamento regionale dell’ANPI Campania, che interviene dopo le polemiche legate alla presentazione in diversi spazi pubblici della regione del libro di un pronipote di Benito Mussolini. Un testo che, secondo l’associazione partigiani, avrebbe l’obiettivo di proporre una rilettura apologetica e revisionista del fascismo. “In questi giorni abbiamo dovuto assistere al tentativo di un pronipote di Mussolini di ‘presentare’ un suo libro, il cui scopo palese era di fornire una rappresentazione apologetica di ‘un’altra storia’ del fascismo, utilizzando spazi pubblici in giro per la Campania”, si legge nella nota diffusa l’11 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Presentazione libro Mussolini, l’ANPI Campania attacca: “Fascismo non è un’opinione, ma un reato” Caio Mussolini a Benevento per presentare il libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia” Caio Mussolini arriva a Benevento per presentare il suo nuovo libro “Mussolini e il fascismo”. Campania, ANPI contro il “pronipote” di Mussolini: la memoria storica non si revisiona. L’ANPI in Campania ha denunciato la promozione di un libro sul fascismo, accusando il “pronipote” di Mussolini di voler revisionare la storia. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La presentazione del libro di Caio Mussolini crea polemiche: due Comuni revocano le autorizzazioni; Presentazione libro Mussolini, l'Anpi: non in spazi pubblici; Libro di Caio Mussolini, cambia sede la presentazione a Sala Consilina tra polemiche e prese di posizione; Ad Avellino arriva il pronipote di Mussolini per la presentazione del suo libro sul fascismo. Presentazione libro Mussolini, l'Anpi: non in spazi pubbliciL'associazione nazionale Partigiani critica sull'evento in programma lunedì a Palazzo Paolo V ... msn.com Campagna, revocata l’autorizzazione per la presentazione del libro di Caio Mussolini: stop per motivi di ordine pubblicoIl sindaco di Campagna annulla l'evento sul libro di Caio Mussolini dopo le proteste dell'Anpi e per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in città ... infocilento.it Qualche immagine dalla simpatica presentazione che ho fatto del mio nuovo libro, “VERO - il romanzo di Marco Aurelio”, presso Mamì Libri e Birra di Milano. facebook #ora alla #fondazionemarcobesso la diretta della presentazione del libro di Antonio Caprarica ‘Il bullo’. x.com