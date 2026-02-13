Il fascismo è ancora un reato | dopo la sentenza di Bari sciogliere CasaPound

A Bari, 12 persone sono state condannate per tentata ricostituzione del fascismo dopo l'aggressione del 2018, motivo per cui il tribunale ha deciso di sciogliere CasaPound e di sgomberare la sua sede.

12 condanne per tentata ricostituzione del partito fascista a seguito di un'aggressione avvenuta a Bari nel 2018, CasaPound va chiusa e la sua sede sgomberata.🔗 Leggi su Fanpage.it A Bari piovono condanne. «Ora sciogliere Casapound» A Bari, questa mattina, il tribunale ha condannato dodici persone coinvolte nell’aggressione avvenuta il 21 settembre 2018 durante un corteo contro la visita dell’allora ministro Matteo Salvini. Bari: Condanne per Casapound, la sentenza riapre il caso riorganizzazione fascista e l’aggressione del 2018. Bari, nel tribunale di Bari, sono state pronunciate dodici condanne nei confronti di alcuni esponenti di Casapound, accusati di aver riorganizzato il movimento nel 2017, un’azione che ha riacceso le polemiche sulla presenza del neofascismo in Italia. Contenuti correlati Argomenti discussi: Surrealismo contro fascismo; Il termine fascista non è superato; Il manifesto per la libertà di Piero Gobetti non è sconfitto; CasaPound condannata per ricostituzione del partito fascista. Ma la strada per lo scioglimento è impervia. Quando il Fascismo consegnò lo Stato laico alla ChiesaCon i Patti, sostengono i contraenti, si compone la questione romana, sorta nel 1870, con la fine del potere temporale della Chiesa cattolica e la costituzione del Regno d’Italia con Roma capitale. huffingtonpost.it Il termine fascista non è superatoProviamo a ragionare sulla base degli elementi dettati da Umberto Eco nella sua celebre lezione sul fascismo eterno. La maggior parte dei suoi parametri ci dicono che è vivo e lotta come non mai per t ... globalist.it Sentenza storica. La legge contro la riorganizzazione del fascismo è stata applicata. Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per riorganizzazione del disciolto partito fascista, ai sensi della Legge Scelba. Sette di loro sono stati cond - facebook.com facebook CasaPound, a Bari 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista: è la prima volta in Italia - la Repubblica x.com