Durante le celebrazioni a Sant'Anna di Stazzema, la leader politica ha affermato che il fascismo rappresenta un reato e ha sottolineato la necessità di sciogliere eventuali organizzazioni che promuovono ideologie fasciste. La dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, in cui si è soffermata sull'importanza di contrastare ogni forma di estremismo di destra. La commemorazione ha visto la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali.

? Cosa sapere Schlein a Sant'Anna di Stazzema definisce il fascismo un reato durante le celebrazioni.. La segretaria Pd chiede lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste in nome della Costituzione.. A Sant’Anna di Stazzema, nel cuore del lucchese, Schlein ha dichiarato che il fascismo rappresenta un crimine e non una semplice opinione durante le celebrazioni del 25 aprile. La segretaria del Pd ha voluto dare un forte messaggio in questa giornata di memoria e impegno, sottolineando come la nostra Costituzione imponga lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Durante l’orazione ufficiale, è emerso anche il ruolo fondamentale svolto da 32 parlamentari, i quali sono intervenuti leggendo il testo costituzionale per impedire che si tenesse una conferenza legata ai movimenti neofascisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein a Stazzema: il fascismo è un reato, serve lo scioglimento

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