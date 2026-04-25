Schlein a Stazzema | Dobbiamo far vivere la Costituzione

Il 25 aprile 2026, la segretaria del Partito Democratico si è recata a Sant'Anna di Stazzema, un luogo segnato da un massacro nazifascista. Indossando un abito bianco e un fazzoletto tricolore al collo, ha partecipato alle cerimonie in ricordo delle vittime di quell’eccidio. La visita si è svolta durante le celebrazioni della giornata della Liberazione.

Sant'Anna di Stazzema (Lucca), 25 aprile 2026 – Vestita di bianco e con un fazzoletto tricolore al collo, la segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a Sant'Anna di Stazzema, teatro di un eccidio nazifascista, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile e la commemorazione delle vittime. Prima della cerimonia, durante la quale la leader Dem terrà l'orazione finale, Schlein ha incontrato alcuni superstiti della strage del 12 agosto 1944, nella quale furono uccise 560 persone, insieme al sindaco di Stazzema Maurizio Verona. "Per me è una grande emozione, un grande onore essere qui a Sant'Anna di Stazzema" dove " 560 persone sono state uccise con una premeditazione brutale e nel modo più efferato, tra questi 130 bambini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schlein a Stazzema: “Dobbiamo far vivere la Costituzione” Elly Schlein a Sant'Anna di Stazzema: Dobbiamo far vivere la Costituzione Notizie correlate Schlein a Sant'Anna di Stazzema, incontro con i superstiti dell'eccidioVestita di bianco e con un fazzoletto tricolore al collo, la segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), teatro di un... Stazzema, 25 Aprile con Elly Schlein. Invitati i 32 parlamentari sospesi per aver impedito la conferenza di CasapoundSant’Anna di Stazzema, 9 aprile 2026 – Alle celebrazioni per l'81/o anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma la mattina del 25... Contenuti e approfondimenti Si parla di: 25 APRILE - Schlein a Sant'Anna di Stazzema per la commemorazione delle vittime dell'eccidio nazifascista. Schlein a Stazzema: Dobbiamo far vivere la CostituzioneIn conclusione della sua orazione, indossando un fazzoletto tricolore dell'Anpi, la segretaria del Pd ha sottolineato: Evviva l'Italia antifascista, ora e sempre Resistenza ... lanazione.it Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema: Il fascismo è un crimine, le organizzazioni che ci si ispirano vanno sciolteAffidata alla segretaria dem l'orazione ufficiale. Rilanciata la proposta di legge contro la propaganda di ispirazione estremista di destra ... luccaindiretta.it