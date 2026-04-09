Stazzema 25 Aprile con Elly Schlein Invitati i 32 parlamentari sospesi per aver impedito la conferenza di Casapound

Il 25 aprile a Stazzema si svolgeranno le celebrazioni per il 81° anniversario della Liberazione, con la partecipazione di Elly Schlein. Tra gli invitati ci sono anche 32 parlamentari sospesi per aver bloccato una conferenza di Casapound. La giornata sarà dedicata alla commemorazione e alla riflessione, con diversi interventi e momenti commemorativi previsti nel programma.

Sant’Anna di Stazzema, 9 aprile 2026 – Alle celebrazioni per l' 81o anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma la mattina del 25 aprile nel Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema con la partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein, il sindaco di Stazzema Maurizio Verona inviterà a partecipare alla cerimonia anche i 32 deputati (Pd, Avs e M5s) sospesi dalla Camera per aver impedito, occupando la sala al canto di 'Bella Ciao’, la conferenza stampa con Casapound sulla remigrazione il 30 gennaio scorso. «Il Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema è il luogo in cui le istituzioni ritrovano il loro significato più profondo - sottolinea in una nota Verona -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stazzema, 25 Aprile con Elly Schlein. Invitati i 32 parlamentari sospesi per aver impedito la conferenza di Casapound 32 parlamentari sospesi: il sindaco di Stazzema allerta la CameraLa lettera inviata dal primo cittadino di Stazzema al vertice della Camera dei Deputati segna un punto di rottura nel dibattito istituzionale. Deputati sospesi per aver impedito l’evento di CasaPound: "Difesa la Costituzione"Opposizioni all’attacco dopo la decisione dell’ufficio di presidenza della Camera di sanzionare con sospensioni tra i 4 e 5 giorni, 32 deputati di... Stazzema, 25 Aprile con Elly Schlein. Invitati i 32 parlamentari sospesi per aver impedito la conferenza di CasapoundIl sindaco: È da qui che può partire un richiamo forte ai valori dell'antifascismo, dei principi democratici e al rispetto nei confronti della Costituzione Italiana e ai suoi valori che sono nati nei ... lanazione.it Schlein a Sant’Anna di Stazzema il 25 aprile: il sindaco invita anche i 32 parlamentari sospesiIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma la mattina del 25 aprile al Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, sono previste importanti ... luccaindiretta.it