Schlein a Sant' Anna di Stazzema incontro con i superstiti dell' eccidio

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si è recata a Sant'Anna di Stazzema, un luogo tristemente noto per un eccidio nazifascista. Indossando un abito bianco e un fazzoletto tricolore al collo, ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile e si è incontrata con alcuni dei superstiti dell'evento. La visita si è svolta nel rispetto delle commemorazioni ufficiali, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Vestita di bianco e con un fazzoletto tricolore al collo, la segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), teatro di un eccidio nazifascista, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile e la commemorazione delle vittime. Prima della cerimonia, durante la quale la leader Dem terrà l'orazione finale, Schlein ha incontrato alcuni superstiti della strage del 12 agosto 1944, nella quale furono uccise 560 persone, insieme al sindaco di Stazzema Maurizio Verona.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schlein a Sant'Anna di Stazzema, incontro con i superstiti dell'eccidio Notizie correlate Leggi anche: Elly Schlein: 25 aprile 2026 a Sant’Anna di Stazzema. Il plauso di Funaro e Giani Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema, la leader Pd oratrice ufficiale il 25 aprile: “Sono molto onorata”SANT’ANNA DI STAZZEMA – Arriva Elly Schlein il 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 Aprile, gli eventi e le celebrazioni a Firenze e in Toscana. A Sant'Anna di Stazzema cerimonia con Schlein; 25 Aprile, Funaro: Schlein a Sant’Anna di Stazzema segnale fondamentale di memoria; Il 25 Aprile a Sant’Anna. C’è attesa per Elly Schlein. Il paese sarà off limits; 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema, il programma ufficiale: attesa per l'orazione di Elly Schlein. Elly Schlein: 25 aprile 2026 a Sant’Anna di Stazzema. Il plauso di Funaro e GianiSabato 25 aprile 2026, alle ore 9.30, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a Sant’Anna di Stazzema per le celebrazioni dell’81esimo anniversario della Liberazione. Lo comunica una ... firenzepost.it 25 aprile, Mattarella all’Altare della Patria con Meloni, La Russa e Crosetto. Schlein a StazzemaA Roma, le celebrazioni istituzionali delle prime cariche dello Stato. Mattarella si sposterà poi nelle Marche, Schlein a Sant’Anna di Stazzema ... editorialedomani.it Da Firenze a Sant’Anna di Stazzema, tutti i comuni celebrano la ricorrenza. In Calvana la maxi bandiera della pace - facebook.com facebook «Così nel 1944 i nazisti uccisero mia sorella di 20 giorni a Sant'Anna. Fu la più piccola vittima della strage» x.com