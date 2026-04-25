Durante una visita a Sant’Anna di Stazzema, la leader di un partito politico ha chiesto di sciogliere le organizzazioni considerate legate al neofascismo. La richiesta si basa sulla volontà di tutelare la democrazia e contrastare la diffusione di ideologie di estrema destra. La leader ha espresso questa posizione in un discorso pubblico, sottolineando l’importanza di intervenire legalmente contro gruppi ritenuti pericolosi.

? Cosa sapere Schlein a Sant'Anna di Stazzema chiede lo scioglimento delle organizzazioni riconducibili al neofascismo.. La segretaria del PD lega la difesa della Costituzione alla memoria della strage del 1944.. A Sant’Anna di Stazzema, dove nel 1944 avvenne la strage nazifascista che causò la morte di 560 persone, Schlein ha parlato oggi per invocare una rinascita nazionale basata sulla speranza e sui valori della libertà. La segreteria del Partito Democratico ha scelto il luogo della memoria per lanciare un messaggio netto, legando indissolubilmente il significato del 25 aprile alla necessità di costruire una nuova Italia. Durante l’intervento, la leadership del partito ha sottolineato come la ricorrenza debba servire a non smarrire mai la fiducia nel futuro, definendo questa giornata come un momento di riscatto luminoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein a Sant’Anna: “Sciogliere il neofascismo per salvare la democrazia

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