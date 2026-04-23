Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema la leader Pd oratrice ufficiale il 25 aprile | Sono molto onorata

Il 25 aprile, la leader del Partito Democratico è arrivata a Sant’Anna di Stazzema, dove è stata invitata a partecipare come oratrice ufficiale. Durante l’evento, ha espresso il suo onore per l’invito e ha preso parte alle commemorazioni della giornata. La visita si è svolta nel contesto delle celebrazioni della Liberazione, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

SANT’ANNA DI STAZZEMA – Arriva Elly Schlein il 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema. Su invito del sindaco Maurizio Verona, la leader nazionale Pd sarà oratrice ufficiale della cerimonia nella cittadina toscana teatro della strage nazifascista che il 12 agosto 1944 costò la vita a 560 civili: donne, anziani, tanti bambini. Schlein: “Il 25 aprile sarò a Sant’Anna di Stazzema, mi hanno chiesto di svolgere l’orazione ufficiale e ne sono molto onorata. Sono molto onorata”. La cerimonia del 25 aprile al Parco Nazionale della Pace, di cui è presidente il sindaco Verona,con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, e Umberto Mancini, presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema, la leader Pd oratrice ufficiale il 25 aprile: “Sono molto onorata” Notizie correlate Stazzema, 25 Aprile con Elly Schlein. Invitati i 32 parlamentari sospesi per aver impedito la conferenza di CasapoundSant’Anna di Stazzema, 9 aprile 2026 – Alle celebrazioni per l'81/o anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma la mattina del 25... 25 aprile a Sant’Anna: Schlein e i 32 parlamentari al Parco della PaceIl 25 aprile prossimo, il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema diventerà il cuore pulsante delle celebrazioni per l’81esimo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema, il programma ufficiale: attesa per l'orazione di Elly Schlein; Arriva la Schlein, paese blindato. Celebrazioni del 25 anche on line; 25 Aprile, le cerimonie in Versilia. Oratori Schlein e Abbate. Mostre, libri, spettacoli, premi, fiaccolata della pace; Trespiano e Settignano: il Consiglio vota all'unanimità no al fascismo. Il 25 Aprile a Sant’Anna. C’è attesa per Elly Schlein. Il paese sarà off limitsL’orazione ufficiale si svolgerà alle 10 al Monumento Ossario che si raggiungerà a piedi . Entro le 9 a La Balza Fiorita sarà possibile parcheggiare e usufruire del servizio navetta. lanazione.it 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema, il programma ufficiale: attesa per l’orazione di Elly SchleinLa segretaria nazionale del Pd concluderà la mattinata di commemorazione. C'è anche il festival del libro per ragazzi ... luccaindiretta.it Appalusi e abbracci per Elly Schlein a termine di suo intervento su Decreto Sicurezza in Aula Camera - Il video x.com Elly Schlein. . Decreto sicurezza, la mia dichiarazione di voto alla Camera - facebook.com facebook