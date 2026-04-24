Sabato 25 aprile 2026 alle 9.30, la segretaria del Partito Democratico sarà presente a Sant’Anna di Stazzema per partecipare alle cerimonie dell’81esimo anniversario della Liberazione. Sono stati espressi commenti positivi da parte di alcuni rappresentanti istituzionali riguardo alla sua presenza in occasione di questa ricorrenza. La partecipazione si svolgerà nel rispetto delle modalità previste per l’evento commemorativo.

ROMA – Sabato 25 aprile 2026, alle ore 9.30, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a Sant’Anna di Stazzema per le celebrazioni dell’81esimo anniversario della Liberazione. Lo comunica una nota. GIANI – “Sant’Anna di Stazzema ha visto i massimi esponenti istituzionali e politici essere presenti”, domani ci sarà la segretaria del Pd Elly Schlein e “io sono molto orgoglioso e contento. Ha scelto il momento giusto per testimoniare questo sentimento antifascista, di pace, di solidarietà”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi, sulle celebrazioni del 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema e sulla presenza di Schlein.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elly Schlein: 25 aprile 2026 a Sant’Anna di Stazzema. Il plauso di Funaro e Giani

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