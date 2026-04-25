Schianto sulla Regina a Laglio | morto motociclista di Senna Comasco

Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 aprile, lungo la statale Regina a Laglio, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. L’impatto ha causato la morte di un motociclista di Senna Comasco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 24 aprile a Laglio, lungo la statale Regina, dove si è verificato un violento incidente tra un’auto e una moto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18. Per cause ancora in corso di accertamento, una motocicletta condotta da un uomo di 60 anni si è.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anniTragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia: morto un motociclista di 28 anniUna Renault Captur avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Schianto sulla Regina a Laglio: morto motociclista di Senna Comasco; Si schianta contro un’auto sulla Regina. Morto l’uomo alla guida della moto; Altro dramma sulla Regina: morto il 60enne motociclista caduto ieri pomeriggio e traffico in tilt per oltre un'ora. Altro dramma sulla Regina: morto il 60enne motociclista caduto ieri pomeriggio e traffico in tilt per oltre un’oraL'uomo abitava a Senna Comasco: cause da accertare, si è scontrato contro un'auto. Ferite gravissime. Polizia stradale al lavoro per ricostruire le cause. ciaocomo.it La vittima dell’incidente aveva 60 anni e risiedeva a Senna Comasco. Ancora incerta la dinamica che ha coinvolto un’auto su cui viaggiavano due giovani - facebook.com facebook