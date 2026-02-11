Schianto frontale tra un' auto e una moto nella notte | ragazzo di 18 anni grave in ospedale

Un incidente frontale tra un’auto e una moto si è verificato nella notte a Milano, in via Palizzi, nella zona periferica nord-ovest. Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Grave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. È successo in via Palizzi, estrema periferia nord-ovest, pochi minuti dopo la mezzanotte. Un ragazzo di 18 anni è in serie condizioni al pronto soccorso del Policlinico. Scontro frontale. Il giovane era in sella a.

Un incidente stradale si è verificato a Milano, lungo via Benozzo Gozzoli, tra Baggio e Cesano Boscone.

