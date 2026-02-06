Un incidente mortale si è verificato nella notte a Saronno, lungo viale Europa. Due giovani, di 22 e 24 anni, hanno perso la vita dopo aver perso il controllo dell’auto, che è finita contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i ragazzi non c’era più niente da fare. La polizia sta lavorando per chiarire le cause dell’incidente.

Saronno (Varese), 6 febbraio 2026 – Un drammatico incidente stradale è costato la vita a due ragazzi di 22 e 24 anni nella notte tra giovedì e venerdì in viale Europa a Saronno. Lo schianto è avvenuto poco dopo l’1.40, quando l’auto su cui viaggiavano, un’Audi RS3, è uscita di strada andando a schiantarsi violentemente contro un albero. Le vittime erano residenti rispettivamente a Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese. L’impatto è stato devastante: la vettura si è accartocciata contro il tronco e per i due giovani non c’è stato nulla da fare. 13-10-2020 SOCCORSO AMBULANZA INCIDENTE INFORTUNIO FERITO MEDICO 118 NOTTE GENERICA FOTO CUSA CELL. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto nella notte a Saronno, l’auto finisce contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anni

