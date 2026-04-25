Schianto in moto contro il guardrail | grave il motociclista traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale 668, coinvolgendo un motociclista che ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere di protezione. L’impatto ha causato gravi ferite al motociclista, che è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando lunghe code e disagi alla circolazione.

Un violento impatto contro le barriere di protezione ha paralizzato la circolazione sulla Sp668 nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 aprile. Intorno alle 11, all'altezza di Manerbio, una motocicletta con a bordo una coppia di coniugi di 57 anni è uscita improvvisamente di strada, finendo la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Grave incidente sulla statale Appia, auto distrutta contro il guardrail: traffico in tilt per chilometri Schianto sulla Nazionale, paura per motociclista e traffico in tiltPaura in serata lungo la Nazionale Appia, nei pressi dello svincolo di Caserta Nord a Casagiove. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terribile schianto con la moto contro una pala meccanica che stava lavorando in mezzo alla strada. Un giovane di 22 anni elitrasportato in ospedale; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Schianto mortale in moto: 52enne perde il controllo e si schianta contro un palo; Quarantenne in moto si schianta contro un'auto: ricoverato in prognosi riservata. Terribile schianto con la moto contro una pala meccanica che stava lavorando in mezzo alla strada. Un giovane di 22 anni elitrasportato in ospedaleVALLELAGHI. E' stato uno scontro violentissimo, con il giovane conducente della moto - un 22enne del posto - che si è schiantato contro la pala meccanica, che stava effettuando lavori - programmati - ... ildolomiti.it Ascoli Piceno - Schianto in moto sulla Salaria: grave 60enne elitrasportato a TorretteGrave incidente nel pomeriggio lungo la Salaria, in direzione Acquasanta, all’altezza del bivio di Mozzano, alle porte di Ascoli Piceno. Un motociclista di 60 anni, per cause ancora in corso di accert ... veratv.it +++ Fine delle speranze +++ Tremendo schianto contro un muro: Marian non ce l’ha fatta, è morto a 19 anni - facebook.com facebook