Grave incidente sulla statale Appia auto distrutta contro il guardrail | traffico in tilt per chilometri

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla strada statale Appia, coinvolgendo un’auto che si è schiantata contro il guardrail. La vettura risultava completamente distrutta e il traffico ha subito forti rallentamenti, creando lunghe code che si sono estese per chilometri lungo la carreggiata. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il sinistro nei pressi del Russo Center, in località Lupara. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. Il conducente è stato soccorso e trasportato in ambulanza Mattinata di caos lungo la Strada Statale 7 Appia, dove un grave incidente stradale ha provocato lunghe code e rallentamenti. Il sinistro si è verificato nei pressi del Russo Center, in località Lupara, lungo il tratto compreso tra Vitulazio e Capua. L’impatto è stato particolarmente violento: la parte anteriore dell’auto risulta completamente distrutta e il veicolo è rimasto fermo a pochi metri dall’ingresso del centro commerciale. Non è da escludere che lo schianto sia stato causato da una manovra improvvisa o da una perdita di controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

