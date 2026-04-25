Schianto in corso Italia | donna di 67 anni portata in ospedale

Sabato 25 aprile 2026 alle 18:45, la Croce Bianca Genovese è intervenuta in corso Italia all’intersezione con via Giordano Bruno, a causa di un incidente stradale. Un'auto si è scontrata e una donna di 67 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo con l'ambulanza 3-273. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e stabilizzare la situazione.

Intorno alle ore 18:45 di sabato 25 aprile 2026, la Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo con l'ambulanza 3-273 in corso Italia, all'intersezione con via Giordano Bruno, per un incidente stradale.Schianto in corso ItaliaPer cause da chiarire, un'auto condotta da una donna di 67.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Donna accoltellata: portata in ospedale Fuga di gas, esplosione in una villetta: donna portata in ospedaleMulazzo (Massa Carrara), 7 aprile 2026 – Un’esplosione improvvisa ha scosso la tranquillità della frazione di Groppoli, nel comune di Mulazzo, dove... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente in corso dei Mille, trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista; Frontale sullo svincolo autostradale, traffico bloccato; Ventimiglia, schianto in corso Montecarlo, muore un motociclista di 45 anni; Incidente a Foggia: pedone investito da un'auto in Corso Roma - FoggiaToday. Schianto fra auto in corso Italia: 67enne in ospedale per lo chocSchianto fra auto in corso Italia: 67enne in ospedale per lo choc ... msn.com Schianto mostruoso in Italia: camion travolge un pullman fermoIl pullman è fermo sul ciglio della strada, le quattro frecce accese, l’attesa di un soccorso che tarda ad arrivare. Il traffico scorre accanto, ignaro di ciò ... thesocialpost.it CiaoComo Live - E' Roberto Fasana la vittima dello schianto di ieri sulla Regina a Laglio: non ha avuto scampo dopo un volo pauroso Uno scontro violento ed un volo pauroso. I primi soccorritori lo hanno trovato in arresto cardiaco ai lati della Regina nel tratto - facebook.com facebook Doppio schianto sulla provinciale del Conero: tre feriti. Viabilità in tilt: la situazione x.com