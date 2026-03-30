Nella serata di sabato 28 marzo, intorno alle 22:30, una donna è stata ferita da un coltello all’interno della sua abitazione a San Casciano Val di Pesa. La notizia è stata resa nota nella serata di domenica, attraverso un articolo pubblicato da un quotidiano locale. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una donna è stata accoltellata all'interno della propria abitazione. È successo nella serata di sabato, 28 marzo, intorno alle 22:30, a San Casciano val di Pesa, anche se la notizia si è diffusa solo ieri, domenica sera, inizialmente diffusa dal quotidiano La Nazione. Secondo quanto al momento ricostruito l'aggressore sarebbe il figlio, 23enne, per motivi ancora non chiari. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti un'ambulanza (che ha poi portato la donna in ospedale) ed i carabinieri di San Casciano e della compagnia di Scandicci: il giovane sarebbe stato disarmato dai militari dopo una colluttazione. La donna è stata visitata dai medici e le sue ferite non sono risultate fortunatamente gravi, è stata quindi dimessa dall'ospedale poco dopo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Donna accoltellata: portata in ospedale

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