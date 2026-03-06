Il sorpasso poi lo schianto frontale | impatto devastante

Un incidente grave si è verificato sulla strada, dove un’auto ha sorpassato un altro veicolo prima di schiantarsi frontalmente contro di esso. L’impatto è stato violento e ha causato danni considerevoli alle vetture coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione sulle cause specifiche al momento.

C'è un momento, sulla strada, in cui tutto sembra normale: i fari, l'asfalto, il solito tragitto. E poi basta un attimo. Una manovra, una curva, una frazione di secondo. Nel Trevigiano, in poche ore, la routine di una giornata qualunque si è trasformata in un racconto drammatico che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Perché dopo un primo incidente mortale nel pomeriggio, la serata di venerdì ha portato un'altra notizia pesantissima. Un altro schianto. Un'altra corsa dei soccorsi. E quella sensazione, che in tanti nella zona conoscono fin troppo bene, di una strada che si blocca e di un silenzio improvviso che dice più di mille parole. Il nuovo dramma si è consumato a Maserada sul Piave, lungo la strada provinciale 102. Un lunedì qualunque, una strada che in tanti percorrono ogni giorno per andare al lavoro, tornare a casa, raggiungere i familiari. Tragico incidente, schianto frontale dopo un sorpasso: bilancio drammatico. Nella serata di ieri, due auto si sono scontrate frontalmente in un tratto particolarmente critico della carreggiata: il bilancio è drammatico.