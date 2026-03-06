Il sorpasso poi lo schianto frontale | è successo poco fa impatto devastante

Poco fa si è verificato un incidente frontale sulla strada provinciale 102 a Maserada sul Piave, nel Trevigiano. L’impatto è stato estremamente violento e ha causato gravi danni alle vetture coinvolte. Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore nella zona, dopo quello avvenuto nel pomeriggio a Maser, in cui ha perso la vita un’anziana.

Secondo incidente stradale mortale nel giro di poche ore nel Trevigiano. Dopo il sinistro che nel pomeriggio è costato la vita a un'anziana a Maser, un nuovo dramma si è verificato nella serata di venerdì a Maserada sul Piave, lungo la strada provinciale 102.Intorno alle 19 due automobili si sono scontrate frontalmente in via Papadopoli Sud, provocando la morte di un giovane di 29 anni, residente in un Comune della zona. Secondo le prime informazioni, il giovane viaggiava da solo a bordo della propria auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato lo scontro frontale con un altro veicolo.L'impatto è stato particolarmente violento e per il 29enne non c'è stato nulla da fare.