Schiaffo a un agente e pioggia di calcinacci dal tetto giornata di tensioni al carcere di Torino

Nella giornata del 24 aprile, al carcere Lorusso e Cutugno di Torino si sono verificati diversi incidenti. Il sindacato della polizia penitenziaria Osapp ha segnalato un episodio in cui un agente è stato colpito da uno schiaffo e un altro in cui calcinacci sono caduti dal soffitto. La situazione ha provocato momenti di tensione tra gli operatori e i detenuti presenti nella struttura.

A Torino, il sindacato della polizia penitenziaria Osapp denuncia tre episodi critici avvenuti ieri, 24 aprile, al carcere Lorusso e Cutugno. “La situazione è molto seria – commenta Leo Beneduci, segretario nazionale – Segnaliamo da tempo rilevanti problemi soprattutto nella gestione del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pioggia di calcinacci dal cornicione. Dramma sfiorato in via San Francesco Agente aggredito a Torino: devo la vita al mio amico e angelo custode Lorenzo. Schiaffo morale ai distinguo della sinistra (video)Mentre nei salotti della sinistra si filosofeggia ancora sul “diritto al dissenso” e si cercano ridicoli alibi per i teppisti di Askatasuna, le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Agente aggredito da un detenuto nel carcere di Saluzzo, la denuncia del sindacato Osapp; Schiaffo a un agente e tensioni interne: Padiglione B fuori controllo; Segugio.it e lo spot dello schiaffo bloccato: Violenza. Quel post indignato dell'avvocata di Adria; Saluzzo, agente aggredito in carcere: allarme sicurezza. Schiaffo a un agente e tensioni interne: Padiglione B fuori controlloL’episodio più grave si sarebbe verificato intorno alle 15:45, quando un detenuto avrebbe colpito con uno schiaffo un agente di Polizia Penitenziaria attraverso le grate della cella. Il poliziotto è ... torinoggi.it Schiaffi a un agente nel carcere di Saluzzo: Nel reparto isolamento non c’è più videosorveglianzaL’autore dell’aggressione è un detenuto sottoposto alla sorveglianza speciale e appartenente alla criminalità organizzata ... cuneodice.it I dati del Mef sono uno schiaffo per gli onesti: oltre un italiano su quattro vive alle spalle degli altri. E solo 1,4 milioni dichiarano più di 75.000 euro. Sforamento è necessario, ma l’Agenzia delle entrate deve vigilare. x.com I dati del Mef sono uno schiaffo per gli onesti: oltre un italiano su quattro vive alle spalle degli altri. E solo 1,4 milioni dichiarano più di 75.000 euro. Sforamento è necessario, ma l’Agenzia delle entrate deve vigilare. - facebook.com facebook