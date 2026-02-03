Un agente di polizia è stato aggredito a Torino durante una manifestazione. La sua vita è stata salvata dall’intervento tempestivo di un collega, Lorenzo, che ha rischiato grosso per difenderlo. Le immagini mostrano un episodio di violenza brutale, un massacro che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Mentre alcuni politici continuano a parlare di “diritto al dissenso” e a trovare scuse per i manifestanti, la realtà di quanto accaduto in strada parla chiaro: la violenza non si può giustificare. La scena di Torino rimane come un pug

Mentre nei salotti della sinistra si filosofeggia ancora sul “diritto al dissenso” e si cercano ridicoli alibi per i teppisti di Askatasuna, le immagini che arrivano da Torino restituiscono la cruda realtà di un massacro agghiacciante e di una tragedia sfiorata grazie a resilienza e coraggio dei due agenti protagonisti di uno degli episodi simbolo della virulenza e della follia anarchica del corteo di Askatasuna a Torino. E oggi, se i due rappresentanti delle forze dell’ordine sono qui a raccontarlo e a testimoniarlo, è proprio grazie alla forza e allo spirito di collaborazione tra le forze dell’ordine sotto attacco dei violenti, che hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Agente aggredito a Torino: devo la vita al mio amico e angelo custode Lorenzo. Schiaffo morale ai distinguo della sinistra (video)

Approfondimenti su Torino Agente

Un agente di polizia è stato aggredito a Torino durante una manifestazione.

La situazione a Torino si è surriscaldata in poche ore.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Torino Agente

Argomenti discussi: Chi è il poliziotto picchiato a Torino: sposato e padre, è ferito; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti; Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; L'agente aggredito a Torino: attestati di solidarietà alla Questura di Padova.

Meloni dagli agenti feriti a Torino, 'è tentato omicidio'La polemica politica ha investito in pieno anche il Comune di Torino. Il sindaco, Stefano Lo Russo (Pd), ha ricevuto da Giorgia Meloni la piena solidarietà alla Città da parte del governo ma è stato ... ansa.it

Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: video shock di un poliziotto aggredito e picchiato dagli antagonistiUn video mostra un poliziotto aggredito da alcuni antagonisti al corteo per Askatasuna a Torino. Salvini: Per questa gentaglia il carcere non basta ... virgilio.it

Torino, scontri in piazza. Un agente è stato aggredito barbaramente e ferito anche con l’ausilio di un martello, eppure per la Procura non c’è il reato di tentato omicidio. Un altro schiaffo a chi ogni giorno indossa la divisa e rischia la vita per garantire sicurezz - facebook.com facebook

Parla l'agente aggredito: "Escalation di violenza, mi sono ritrovato nella ressa. Chiunque avrebbe avuto paura" [VIDEO] x.com