Sceglie Avellino | tutti i nomi della lista civica a supporto di Laura Nargi

La lista civica “Sceglie Avellino” ha presentato i propri candidati in vista delle prossime elezioni comunali. La candidata a sindaco è Laura Nargi, sostenuta da questa formazione e da un’altra lista. Tra i nomi inclusi nella lista ci sono Carmine Addivinola, Massimo Anniversario, Daniele Bollante, Assunta Bolognese e Gianrita. La presentazione ufficiale dei candidati è avvenuta nelle scorse settimane.

I candidati della lista civica “Sceglie Avellino” a sostegno della candidata a sindaco Laura Nargi, una delle due liste messe in campo dall’ex sindaca per le amministrativeI candidati della lista “Sceglie Avellino”Carmine AddivinolaMassimo AnniversarioDaniele BollanteAssunta BologneseGianrita.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Siamo Avellino, ecco la squadra a sostegno di Laura Nargi: tutti i nomi in listaSiamo Avellino: Luigi Mattiello, Alberto Bilotta, Luca Caliendo, Domenico Candela, Francesco Corbo, Luigi Cucciniello, Carmine D’Alelio, Salvatore... Ecco la lista "Ora Avellino" a sostegno di Laura NargiComponenti della lista Ora Avellino Rauzzino Antonio Gerardo (Detto Rau)Barbato PaolaBelfiore AmeliaBrogna CarmineCapobianco Francesca PiaCotilici... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Comunali Avellino 2026, tutte le liste e i nomi dei candidati; Sceglie Avellino, Nargi no. Non parlo di schieramenti, il mio progetto per la città; Elezioni Avellino, centrodestra spaccato dalla contesa Nargi e Festa; Avellino al voto: qualcuno sa cosa sta facendo?. Serie B: sprofondo biancorosso ad Avellino. Il Bari perde 2-0 ed è a un passo dalla retrocessione diretta. La società sceglie il silenzio stampa mentre esplode la rabbia dei tifosi - facebook.com facebook