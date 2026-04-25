Scavalca la ringhiera del poggiolo i carabinieri la legano con i cinturoni e la salvano

Una donna anziana ha scavalcato la ringhiera del poggiolo di casa, mettendo in allarme i vicini e chiamando le forze dell’ordine. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno collaborato con i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la donna. La donna è stata quindi legata con i cinturoni e condotta in modo sicuro lontano dal rischio di caduta. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Una donna anziana che aveva scavalcato la ringhiera del poggiolo di casa è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che, in collaborazione con i vigili del fuoco, hanno evitato che il gesto potesse trasformarsi in una tragedia. I fatti sono avvenuti alla rotonda del Boschetto.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Soccorso a Torino Centro dopo avere scavalcato la ringhiera del balcone, gli agenti lo salvanoUn drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026 in piazza Cavour, nel centro di Torino, dove l'intervento della... Leggi anche: Salvano la vita a una donna in arresto cardiaco: premiati due carabinieri