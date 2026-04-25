Scatta il divieto di fumare nei parchi | Il diritto alla salute è prioritario

Da oggi nei parchi pubblici di Formigine è vietato fumare. La decisione mira a proteggere la salute dei cittadini e a preservare gli spazi verdi come luoghi di aggregazione e relax. La nuova ordinanza stabilisce sanzioni per chi viola il divieto, che entrerà in vigore immediatamente. La misura si aggiunge ad altre restrizioni già adottate per promuovere ambienti più salubri.

E’ un passo decisivo verso la tutela della salute pubblica e la valorizzazione degli spazi comuni, quello che compie Formigine. È infatti entrata ufficialmente in vigore l’ordinanza che vieta il fumo di sigarette tradizionali e l’utilizzo di ogni prodotto contenente nicotina, incluse le sigarette elettroniche e i nuovi dispositivi a tabacco riscaldato, in specifiche aree all’aperto del territorio comunale. "Si tratta di una scelta molto importante: vogliamo – commenta l’assessore ai Parchi Giulia Malvolti - che i nostri parchi e i luoghi della salute siano ambienti accoglienti e sicuri, dove il diritto alla salute dei bambini e dei non fumatori venga sempre prima di ogni altra cosa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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