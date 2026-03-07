botte alla compagna per anni scatta il divieto di avvicinarsi

A Pisa, un uomo è stato colpito da un divieto di avvicinamento dopo aver perpetrato violenze sulla compagna per quasi tre anni. Durante questo periodo, la donna ha subito ripetuti schiaffi, calci, pugni e umiliazioni, che hanno reso difficile la loro convivenza. La misura restrittiva è stata disposta per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

PISA Per quasi tre anni la convivenza con il compagno si era trasformata in un incubo fatto di schiaffi, calci, pugni e continue umiliazioni. Una spirale di violenza che, all’inizio di quest’anno, è culminata nell’ennesima aggressione, la più grave. Durante un litigio l’uomo, un 50enne, l’avrebbe colpita con tale violenza da provocarle un trauma cranico con frattura dell’orbita e la frattura scomposta di una costola. È da quell’episodio che ha preso avvio l’indagine della squadra mobile di Pisa, che nei giorni scorsi ha notificato all’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna e ai luoghi da lei frequentati, con applicazione del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Frattura un'orbita e una costola alla compagna: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

