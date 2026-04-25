Scandalo VAR | indagata la Procura su presunte pressioni agli arbitri

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, coinvolgendolo per presunte pressioni sugli arbitri durante la partita tra Udinese e Parma. La verifica riguarda possibili manovre che avrebbero influenzato le decisioni degli ufficiali di gara. L’indagine si concentra su eventuali irregolarità commesse prima e durante l’incontro, senza che siano stati ancora resi noti ulteriori dettagli o sviluppi.

? Cosa sapere La Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi per frode sportiva sulla sfida Udinese-Parma.. L'inchiesta su presunte pressioni al VAR ha già modificato i protocolli della Commissione.. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, con l’accusa di concorso in frode sportiva. L’indagine mira a verificare una presunta interferenza esterna sulle decisioni prese all’interno della sala VAR, mettendo sotto la lente d’ingrandimento le dinamiche che hanno regolato alcuni scontri agonistici della scorsa stagione. Il fulcro delle verifiche giudiziarie si concentra sulla sfida tra Udinese e Parma disputata il primo marzo 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo VAR: indagata la Procura su presunte pressioni agli arbitri Notizie correlate Serie A: Rocchi denuncia pressioni sugli arbitri e ammette l’errore VAR su Kalulu-Bastoni.Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha espresso profondo rammarico per l'errore di valutazione che ha portato all'espulsione di Federico... Gravina: “Clima insopportabile intorno agli arbitri. Su Open Var…”Il presidente della FIGC Gabriele Gravina interviene con decisione nel dibattito sulle polemiche arbitrali degli ultimi giorni, parlando di una...