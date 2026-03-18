Gravina | Clima insopportabile intorno agli arbitri Su Open Var…

Il presidente della FIGC ha commentato la situazione attuale, definendo il clima intorno agli arbitri insopportabile e difficile da gestire. Ha parlato di tensioni crescenti e di polemiche aperte negli ultimi giorni, menzionando anche il ruolo di Open Var nell'ambito delle discussioni. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti controversie arbitrali che stanno attirando l’attenzione.

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina interviene con decisione nel dibattito sulle polemiche arbitrali degli ultimi giorni, parlando di una situazione diventata difficile da gestire. A margine della presentazione del Premio Bearzot, il numero uno del calcio italiano ha sottolineato la necessità di abbassare i toni. “ Intorno agli arbitri si è creato un clima insopportabile, soprattutto in una fase così delicata del campionato”, ha dichiarato Gravina, difendendo l’operato della classe arbitrale e invitando tutti a una maggiore responsabilità. Gravina ha poi affrontato il tema degli errori arbitrali, ribadendo come la perfezione non sia raggiungibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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