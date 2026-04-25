Scandalo San Pio | insetto nei pasti fulmina le dimissioni della direttrice

Un caso di presunta contaminazione alimentare all’interno dell'Ospedale San Pio di Benevento ha portato alla richiesta di dimissioni della direttrice. Un consigliere ha criticato la gestione dell’istituto e ha chiesto alla dirigente di lasciare il suo incarico. La questione si è concentrata sulla presenza di un insetto nei pasti somministrati ai pazienti, suscitando attenzione e polemiche in ambito locale.

? Cosa sapere Il consigliere Giorgione chiede le dimissioni della direttrice Morgante presso l'Ospedale San Pio di Benevento.. Il ritrovamento di una blatta nei pasti dei degenti ha scatenato la protesta istituzionale.. L’avvocato Giorgione ha inviato una lettera formale alla signora Morgante per chiedere il suo immediato ritiro dalle funzioni presso l’Ospedale San Pio di Benevento, a seguito del ritrovamento di un insetto all’interno del cibo servito ai malati. La questione, che ha scosso le coscienze del Sannio, nasce da un episodio di igiene che tocca la dignità stessa di chi è ricoverato. Il consigliere comunale Giorgione ha puntato il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo San Pio: insetto nei pasti, fulmina le dimissioni della direttrice Notizie correlate Blatta nei pasti e gestione nel mirino, Giorgione chiede le dimissioni di MorganteTempo di lettura: 2 minutiGentile Signora Morgante, con la presente, quale consigliere comunale di Benevento , si intende esprimere una profonda e... La Fenice blinda la “direttrice della discordia”: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestraMentre alla Biennale di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende l’autonomia dell’istituzione conferma il padiglione russo andando allo...