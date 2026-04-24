Blatta nei pasti e gestione nel mirino Giorgione chiede le dimissioni di Morgante

Un consigliere comunale ha chiesto ufficialmente le dimissioni di un dirigente del settore alimentare dopo che è stata riscontrata la presenza di una blatta in un pasto servito in un’istituzione pubblica. La richiesta arriva in seguito a controlli e segnalazioni relative alla gestione della cucina e alla sicurezza alimentare. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che stanno valutando le eventuali azioni da intraprendere.

Tempo di lettura: 2 minuti Gentile Signora Morgante, con la presente, quale consigliere comunale di Benevento, si intende esprimere una profonda e diffusa preoccupazione per la gestione dell’Ospedale San Pio di Benevento, che appare sempre più distante dagli standard minimi di efficienza, grazie a Lei, e dignità che i cittadini del Sannio hanno diritto di ricevere. Gli episodi recentemente emersi, tra cui il grave fatto del ritrovamento di una blatta all’interno di un pasto servito ai degenti, rappresentano un punto di non ritorno sotto il profilo della sicurezza, dell’igiene e del rispetto verso i pazienti. Ancora più grave risulta l’assenza di interventi risolutivi e di prese di responsabilità chiare in seguito a tale accaduto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blatta nei pasti e gestione nel mirino, Giorgione chiede le dimissioni di Morgante Notizie correlate Catanzaro nel caos: Ex assessore Costa chiede le dimissioni di Fiorita, tra degrado e gestione contestata.La città di Catanzaro è scossa da una crisi politica che sembra destinata a precipitare. Leggi anche: Mensa scolastica nel mirino tra pasti e assenze