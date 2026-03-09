Follia in strada Garibaldi | 31enne rifiuta il controllo si scaglia contro i carabinieri e li aggredisce lanciandogli addosso tutti gli oggetti che aveva nello zaino Arrestato

In strada Garibaldi, una pattuglia dei carabinieri ha fermato un uomo di 31 anni senza fissa dimora. Durante il controllo, l'uomo ha rifiutato di collaborare, si è scagliato contro i militari e li ha aggrediti, lanciando contro di loro tutti gli oggetti che aveva nello zaino. L’individuo è stato immediatamente arrestato.

In strada Garibaldi, una pattuglia dei carabinieri ha fermato e sottoposto a controllo un 31enne dell’Est Europa, risultato senza una stabile dimora in Italia. L'uomo, richiamata l'attenzione degli operanti, ha rivolto loro frasi ingiuriose, palesando un evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all'abuso di sostanze alcoliche (andatura instabile, alito vinoso). Quando i Carabinieri hanno invitato l’uomo a fornire le proprie generalità, lo stesso ha tentato di sottrarsi al controllo scagliando nel contempo nei loro confronti oggetti vari presi dall’interno dello zaino che portava con sè. Nonostante il lancio di oggetti, i militari sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Non vuole abbandonare il centro di accoglienza: si scaglia contro i carabinieri e li aggredisceErano all'interno di un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo di Sezze, ma erano ormai arrivati al termine del loro progetto di...

Firenze: aggredisce anziano in piazza Tasso e si scaglia contro i carabinieri. Arrestato 48enneFIRENZE – I carabinieri hanno arrestato a Firenze un uomo di 48 anni, di nazionalità congolese, accusato di aver aggredito un anziano in piazza Tasso.

Tutti gli aggiornamenti su Follia in strada Garibaldi 31enne...

Discussioni sull' argomento Piazza Garibaldi ad Avellino diventa Strada Scolastica; Fidenza: follia all'alba sulla Via Emilia. Si schianta con l'auto e aggredisce i Carabinieri che cercano di aiutarlo. Arrestato 35enne italiano.

Notte di follia dopo la movida: pestato dal branco in strada, ragazzo finisce all’ospedaleCivitanova, 26 gennaio 2026 – Due ragazzi aggrediti e picchiati in strada da un gruppo di maghrebini che si danno alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Altri due giovani riferiscono di ... ilrestodelcarlino.it

Follia in strada, provoca un incidente. Poi sfodera un machete: denunciatoMinaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un incidente: rintracciato e denunciato dai carabinieri. Nel pomeriggio dell’altro ieri, i carabinieri della stazione di Cento hanno denunciato ... ilrestodelcarlino.it

Follia al termine di Cruzeiro-Atletico Mineiro: 23 espulsi a referto, anche Gerson e Hulk x.com

Follia di Patrick McGrath "Le storie d'amore catastrofiche hanno un fascino terribile: ci mostrano quanto sia sottile il confine tra la civiltà e l'abisso." - facebook.com facebook