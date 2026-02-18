Lancia una grossa pietra contro i carabinieri | scoperto con droga bilancino e mille euro in contanti

Un giovane di 28 anni, marocchino, ha lanciato una pietra contro i carabinieri perché è stato scoperto con droga, bilancino e mille euro in contanti. I militari lo hanno sorpreso mentre tentava di nascondere la sostanza all’interno di un edificio a Sesto San Giovanni, prima di essere fermato.

Milano – Un 28enne di origini marocchine è stato arrestat o dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato all'interno di un container in stato di abbandono nell'area boschiva in via Frank, trovandolo in possesso di 22 grammi di eroina, 26 grammi di cocaina, 114 grammi di hashish, una somma di denaro per complessivi 860 euro, un bilancino e materiale per il confezionamento. Dopo la convalida dell'arresto è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora in provincia di Milano e Monza e Brianza. Il lancio del sasso contro i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

