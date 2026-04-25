Scacchi i campioni sordi insegnano il gioco agli assi di domani

Nella mattinata di oggi, alcuni campioni di scacchi appartenenti alla Federazione sport sordi Italia sono stati ospitati in una scuola di Vetto, dove hanno condiviso la loro passione e competenza con gli studenti. L'iniziativa ha previsto lezioni di gioco e approfondimenti sullo sport, offrendo agli alunni l'opportunità di conoscere da vicino le strategie e le regole degli scacchi. L'incontro ha coinvolto diverse classi e ha visto la partecipazione attiva degli studenti.

I campioni di scacchi della Fssi (Federazione sport sordi Italia) a scuola a Vetto per una mattinata di sport e dialogo. La presenza di Alessandro Cellucci e Tommaso Caroli ha favorito l’organizzazione di un partecipato ed interessante incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Vetto. La speciale lezione si è svolta nell’aula più grande del plesso di Viale Italia ed ai ragazzi delle medie si sono uniti anche gli allievi di quinta della primaria. Insieme ai campioni sordi sono intervenuti anche Luca Dallari, insegnante di scacchi di Felina e il giornalista Luca Simonelli che ha condotto la lezione. La conoscenza ed il dialogo con...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scacchi, i campioni sordi insegnano il gioco agli assi di domani Notizie correlate Forlì FC in campo a scuola: i campioni insegnano il gioco ai bimbiI calciatori del Forlì Football Club hanno trasformato una normale mattinata di lunedì scorso in un evento memorabile per i bambini della scuola... ‘Torneo di Scacchi Scuola’, i ragazzi della primaria dell’Oriani sono campioni provincialiTempo di lettura: 2 minutiGrande soddisfazione per l’istituto comprensivo “Oriani” di Sant’Agata de’ Goti dopo i risultati conseguiti dai propri... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Scacchi, i campioni sordi insegnano il gioco agli assi di domani; Campioni di scacchi sordi a scuola: a Vetto una mattinata di sport e dialogo. Scacchi, i campioni sordi insegnano il gioco agli assi di domaniGli alunni delle medie e delle elementari entusiasti: la lezione di Alessandro Cellucci e Tommaso Caroli si prolunga per tre ore ... ilrestodelcarlino.it Campioni di scacchi sordi a scuola: a Vetto una mattinata di sport e dialogo In evidenzaUnione Appennino Reggiano - La presenza in Appennino Reggiano dei campioni di scacchi sordi della Fssi (Federazione sport sordi Italia) Alessandro Cellucci e Tommaso Caroli ha favorito l’organizzazion ... gazzettadellemilia.it Si sono qualificate al primo posto del torneo nazionale scuola scacchi e rappresenteranno la Puglia a Montesilvano a fine maggio. La parte bella della nostra terra - facebook.com facebook Agli Europei di scacchi pattano Moroni e Brunello, ma per Lodici arriva la prima sconfitta. Tutti i tre azzurri restano in corsa nella zona di testa x.com