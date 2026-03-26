‘Torneo di Scacchi Scuola’ i ragazzi della primaria dell’Oriani sono campioni provinciali

Gli studenti della primaria dell’istituto comprensivo “Oriani” di Sant’Agata de’ Goti si sono aggiudicati il titolo di campioni provinciali nel Torneo di Scacchi Scuola, che si è svolto ieri a Benevento. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse scuole della provincia e si è conclusa con la premiazione degli alunni che hanno ottenuto i migliori risultati.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per l ’istituto comprensivo “Oriani” di Sant’Agata de’ Goti dopo i risultati conseguiti dai propri alunni alla Fase Provinciale del Torneo di Scacchi Scuola tenutasi ieri a Benevento. Primo posto per la squadra maschile della scuola primaria “Capoluogo” composta da Francesco De Rosa, Mauro Sorrentino, Daniele Tirino, Giulio Muto, Pietro Pio Presutto e Pasquale Razzano, laureatasi “Campione provinciale di Benevento” ottenendo così la qualificazione alla fase regionale. Qualificazione alla fase regionale anche per la squadra della secondaria di primo grado di Sant’Agata che si è qualificata seconda nel proprio torno e composta da Angelo Biscardi, Carmine Buffolino, Michele Di Nuzzi, Emanuele Eliseo, Vince Barone e Nichita Gangan. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Torneo di Scacchi Scuola’, i ragazzi della primaria dell’Oriani sono campioni provinciali Articoli correlati Cervelli gonfia il petto: “Non siamo più la Cenerentola, per me questi ragazzi sono i campioni del torneo”Il sogno dell’Italia di vincere da underdog il World Baseball Classic 2026 si è infranto in semifinale contro il Venezuela, ma l’impresa degli... Leggi anche: Trofeo scacchi 2026, fase provinciale: la scuola primaria Pascoli di Redona conquista il primo posto Contenuti e approfondimenti su 'Torneo di Scacchi Scuola' i ragazzi... Temi più discussi: Trofeo scacchi 2026, fase provinciale: la scuola primaria Pascoli di Redona conquista il primo posto; Trofeo Scacchi a Scuola finali 2026 - fase provinciale di Milano; Trofeo scacchi scuola a Ferrara: gli studenti del Respighi alle finali nazionali; La scuola primaria di Tigliole sul podio al Trofeo Scacchi Scuola provinciale ad Asti. Campionati provinciali studenteschi di scacchi: sono 142 i partecipanti di quest'annoGrande successo anche quest’anno per la fase provinciale del Trofeo scacchi scuola, che ha visto la partecipazione di 26 squadre e 142 studenti, delle scuole elementari e medie della provincia. La m ... novaratoday.it Torneo di scacchi in biblioteca a Bagnacavallo, ultimi posti disponibiliUltimi posti per partecipare al terzo torneo di scacchi organizzato dalla Biblioteca Taroni a Bagnacavallo, sabato 11 aprile ... ravennanotizie.it CHE MOSSA, RAGAZZI! La scuola secondaria di Presezzo conquista il Torneo Provinciale di Scacchi e vola alla fase regionale! Un risultato straordinario, frutto di concentrazione, strategia e tanto impegno. Complimenti a tutti gli studenti e a chi li ha ac - facebook.com facebook