Sbarco della Ocean Viking La polizia arresta tre scafisti | Sfruttatori isolati da chi scappa

Dopo lo sbarco della Ocean Viking, la polizia ha arrestato tre persone sospettate di essere scafisti. I sospetti si sarebbero mescolati ai naufraghi nel tentativo di non essere individuati, dopo aver attraversato il Mediterraneo. Le autorità hanno confermato che gli arresti sono stati effettuati nel corso delle operazioni di controllo e identificazione dei migranti arrivati sulla nave.

Si sarebbero mescolati ai naufraghi nel tentativo di passare inosservati dopo la traversata nel Mediterraneo. Le testimonianze raccolte subito dopo lo sbarco però, insieme alle indagini lampo della Squadra mobile dorica, li hanno smascherati. Nella notte tra lunedì e martedì scorso la polizia della questura di Ancona ha sottoposto a fermo tre cittadini di origine egiziana ritenuti gli scafisti dei 100 migranti sbarcati dalla Ocean Viking al porto lunedì sera. Hanno 20, 36 e 38 anni e sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal numero di persone trasportate e dal pericolo a cui sarebbero state esposte durante il viaggio.